Evlilik teklifi kâbusa döndü… Üzerlerine ateş açıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Kalamış Parkı’nda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında saat 00.30 sıralarında kavga çıktı. Evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden grubu uyarmak istedi.

Bu esnada, kavga eden grup içinden bir kişi silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı. Olayda 2’si evlilik teklifi yapmak için parka gelen gruptan 1’i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Olay nedeniyle toplanan meraklı vatandaşları polis sık sık anons yaparak dağıtmaya çalıştı. Olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere ise bir kadın saldırmak istedi. (DHA)