‘Evlisin görüşmeyelim’ diyen kadını 6 yerinden bıçakladı

Aksaray’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Ramazan T. (33) ile eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz (37) aynı marketin farklı şubelerinde çalışırken tanışıp kısa süreli bir arkadaşlık yaşadı.

‘EVLİSİN’ DİYEREK GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Saadet Korkmaz, Ramazan T.’nin evli oluşundan rahatsızlık duyara. bir daha görüşmek istemedi. Ramazan T., kendisiyle görüşmek istemeyen Saadet Korkmaz’ı ikna etmek için dün sabah 08.30’da çalıştığı markete giderek konuşmak istedi.

Ramazan T., kendisinden ayrılma konusunda kararlı olan Saadet Korkmaz’ı 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Ramazan T., kanlı kıyafetlerini değiştirmek için gittiği evinde polis tarafından olaydan 9 dakika sonra yakalandı. Emniyete girişinde gazetecilerin “Neden öldürdün” sorusunu yanıtsız bırakan Ramazan T., “Pişman mısın” sorusuna ise, “Hayır pişman değilim” diyerek rahat tavırlar yanıt verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)