Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi

Basın Kartları Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasından sonra uzun zamandır yenileme başvuruları bekletilen Evrensel gazetesi çalışanlarının basın kartları iptal edildi.

Kartları iptal edilen Evrensel çalışanları arasında Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Sorumlu Yazı İşleri Müdür Görkem Kınacı, Yazı İşleri Müdürü Şengül Karadağ Bayhan, Haber Müdürü Yardımcısı Gökhan Durmuş, editörler Vural Nasuhbeyoğlu ile İskender Bayhan, redaktör Şükrü Taş, foto-muhabiri Sevil Atar ile muhabirler Şerif Karataş, Derya Dursun, Ercüment Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemir v Nazire Yaşar bulunuyor.

NEDENİ HÂLÂ BİLİNMİYOR

Evrensel Yazarı Erol Aral ile Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Basın Kartları Komisyonu’nda görev yapmış olan Sürekli Basın Kartı sahibi Sultan Özer ile Sürekli Basın Kartı sahibi Fevzi Argun'un da kartları iptal edildi.

Evrensel’in haberine göre; çalışanlar, basın kartlarının niçin iptal edildiğini öğrenemedi. Gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Destek Hattı’nı arasa da gün boyu telefonlara cevap veren çıkmadı.

GAZETECİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, ÇÜNKÜ…

Basın kartının olmaması ise gazeteciler için oldukça sıkıntılı bir durumu ifade ediyor. Basın kartı olmayan gazetecilerin TBMM’ye girmesi zorlaşıyor. Pek çok davayı izlemek için “sarı basın kartı sahibi olma” koşulu bulunması sebebiyle gazeteciler davaları izleyemiyor. Sokak eylemlerinde ise basın kartı olması kolaylık sağlıyor.