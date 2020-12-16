‘Evsizim’ dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı

Olay merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi’nde geçen pazartesi meydana geldi. İddiaya göre O.N.C kaportacılık yapan D.E.’nin yanına giderek, pasta, cila ve boya işlerinden anladığını ve işe ihtiyacı olduğunu söyledi. İşe başlayan O.N.C’nin kalacak yerinin olmadığını söylemesi üzerine D.E, iş yerinin anahtarını teslim ederek 3 gün boyunca iş yerinde kalmasını sağladı.

İŞE ALDIĞI KİŞİ, DÜKKANINI SOYDU

Önceki gün sabah saatlerinde iş yerine gelen D.E. işe aldığı O.N.C’nin iş yerinde bulunan 8 bin TL değerindeki laptop, 4 bin TL pasta cila malzemeleri, 2 bin 500 TL seramik kaplama malzemesi ve 3 bin TL’lik cila makinesi ile birlikte ortadan kaybolduğunu anlayarak polis merkezine şikayette bulundu.

ADANA’DA YAKALANDI

Bunun üzerinde çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın malzemelerde birlikte iş yerinden ayrıldığı görüntülere ulaştı. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelinin kimliğini tespit ederek Adana’da bir otelde konakladığını belirledi. Bunun üzerine Adana polisi ile yapılan ortak operasyonla O.N.C çaldığı malzemelerle birlikte otel odasında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.N.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malzemeler işe iş yeri sahibine teslim edildi.