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Eylem yapan minibüsçülere polis müdahalesi

İstanbul'da oturma eylemi yapan minibüsçülere polis ekipleri izin vermedi. Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına konvoy halinde gitmek isteyen minibüsçülere biber gazıyla müdahale etti.

Sozcu.com.tr
12:47 -
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İstanbul’da metro, metrobüs ve Marmaray hatları nedeniyle işlerinin azaldığını öne süren ve ek hatla güzergah isteyen bir grup minibüsçü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek Üsküdar’da toplandı.

Harem’de dağılmamakta ısrar eden minibüsçülere polis müdahale etti. (FOTO: DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülerin yolunu Harem’de polis ekipleri kesti. Zaman zaman gerginliğin de çıktığı noktada dağılmamakta ısrar eden minibüsçülere polis müdahale etti. (İHA-DHA)

eylem istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro Metrobüs Polis protesto Üsküdar
Son güncelleme: 12:52 07.10.2020
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