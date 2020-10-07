Eylem yapan minibüsçülere polis müdahalesi

İstanbul’da metro, metrobüs ve Marmaray hatları nedeniyle işlerinin azaldığını öne süren ve ek hatla güzergah isteyen bir grup minibüsçü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek Üsküdar’da toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülerin yolunu Harem’de polis ekipleri kesti. Zaman zaman gerginliğin de çıktığı noktada dağılmamakta ısrar eden minibüsçülere polis müdahale etti. (İHA-DHA)