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Eylül ayı evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor

Evde bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli kimselerin yakınlarına bakanlık tarafından evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. İl il yatırılan evde bakım maaşları e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

09:18 -
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Eylül ayı evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor

Evde bakım maaşı yatan iller arasında; Aksaray, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Kırklareli, Diyarbakır, Edirne, Zonguldak, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Uşak, İstanbul, Denizli, Bilecik, Adıyaman, Samsun, Antalya, Hatay, Kayseri, Bursa, İzmir, Giresun, Adana yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

FOTO: DEPOPHOTOS Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz – Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL olarak ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Antalya aydın Bilecik Bursa Denizli Diyarbakır e-devlet Edirne Eylül ayı Giresun Hatay istanbul Mersin
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