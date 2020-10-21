EYT’lilerden SGK İl Müdürlüğü önünde açıklama

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'de emeklilerin ve Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadıkları sıkıntıları açıklamak amacıyla DİSK- Araştırma Merkezi'nin hazırladığı “Türkiye'de Emeklilerin Durumu ve EYT Gerçeği” araştırmasını paylaşmak SGK İl Müdürlüğü'nün önünde toplandıklarını söyledi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIK VE GELİRİ TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE 763 TL'DİR”

“Emekliler ve hak sahipleri ciddi bir yoksullukla ve sefalet düzeyinde bir gelirle yüz yüze” diyen Çerkezoğlu, “En düşük emekli aylık ve geliri alan 2.6 milyonluk, yüzde 20'lik dilimin aylık harcanabilir geliri Temmuz 2020 itibariyle 763 TL'dir. Yanlış duymadınız. 2.6 milyon emekli ve hak sahibi bu sefalet geliri ile yaşıyor. 13.2 milyon ve hak sahibinin 7 milyon 900 bini, yani yaklaşık yüzde 60'ı asgari ücretin altında aylık ve gelire mahkum durumda. Bu utanç verici rakamlar yaygın bir emekli yoksulluğu yaratıyor” diye konuştu.

“EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMENİN ÖVÜNÜLECEK BİR TARAFI YOK”

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilerin ve hak sahiplerinin aylık ve gelirlerinin ayrıntılarını açıklamadığını ifade eden Çerkezoğlu, “Sayın Bakan geçenlerde yaptığı bir açıklama ile, ‘şu kadar aylık ödedik' dedi. Sosyal güvenlik bir hak, emeklilik bir hak. Emekli aylığı ödenmesinden daha doğal ne olabilir… Bunun övünülecek bir tarafı yok” açıklamasında bulundu.

“SGK BİLGİ BAŞVURULARINI REDDEDİYOR”

“Asıl soru şu: Kim ne kadar aylık ve gelir alıyor? Emeklilerin ne kadarı hangi düzeyde gelire sahip? Emekli aylık ve gelirlerinin ayrıntısı ne?” sorularını dile getiren DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, SGK'nın bu sorulara cevap vermediğini söyledi.

SGK'nın kaç emekli ve hak sahibinin asgari ücretin altında aylık ve gelir aldığını da açıklamadığını belirten Çerkezoğlu, “Bu yönde bilgi başvurularını reddediyor. Oysa biz biliyoruz, milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” ifadelerine yer verdi.

“ORTALAMA EMEKLİ AYLIKLARI ASGARİ ÜCRETE GÖRE YÜZDE 25 GERİLEDİ”

Türkiye'deki emekli aylık ve gelirlerinin giderek düştüğüne dikkat çeken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “AKP döneminde, 2008 yılında kabul edilen 5510 sayılı yasa bu düşüşün başlıca nedenidir. Bu yasa ile aylıkların alt sınırı düşürülmüş ve aylıkların artış yönteminde büyümeye yer vermemiştir. Böylece emekli aylık ve gelirleri asgari ücretin altına düşmeye başlamıştır. 2002-2020 arasında ortalama emekli aylıkları asgari ücrete göre yüzde 25 geriledi” dedi.

“ÇALIŞAN VEYA İŞ ARAYAN EMEKLİLERİN ORANI AKP DÖNEMİNDE YÜZDE 46.8'E YÜKSELMİŞTİR”

Düşük gelir nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısının çalıştığı veya iş aradığı bilgisini veren Çerkezoğlu, “2002 yılında 4.3 milyon emeklinin 1.6 milyonu iş gücü piyasasında iken, 2020 Temmuz ayı itibariyle 9 milyon 89 bin emeklinin 4 milyon 255 bini iş gücü piyasasındadır. Çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı AKP döneminde yüzde 36.8'den, 46.8'e yükselmiştir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, EMEKLİLER ARASI GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE”

Türkiye'de emekli aylık ve gelirleri arasında büyük bir uçurum olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Avrupa Birliği İstatistik Birimi (Eurostat) verilerine göre Türkiye emekliler arası gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkedir. Türkiye'de en düşük emekli aylık ve geliri alan emeklilerin ilk dilimi ile en yüksek emekli ve aylık geliri alanlar arasındaki fark 7.5 kattır. Bu rakam Avrupa Birliği'nde 4.2'dir” açıklamasında bulundu.

“EYT, 1998 YILINDA İŞE GİREN BİR İŞÇİNİN EMEKLİLİĞİNİN 2038 YILINA ERTELENMESİDİR”

Çerkezoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarına da değindi. Çerkezoğlu, “Emeklilikte yaşa takılmak 1998 yılında işe giren ve o tarihte 2023 yılında emekli olma hakkına sahip bir işçinin, 1999 yılında çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya, 2038 yılına ertelenmesidir” örneğini verdi.

“EMEKLİLİK BİR HAKTIR”

Türkiye'de EYT mağduru sayısının 4 milyon 600 bin olduğundan bahseden Çerkezoğlu, “Bugün yaşa takılmasa emekli olabileceklerin sayısının ise 750 bin ile 1 milyon civarında olduğu ifade edilmektedir. Böylesine önemli bir toplumsal sorunun sadece maliyet üzerinden tartışılması doğru değildir, adil değildir, insani değildir. Emeklilik bir haktır ve bu hakların kullanılmasını sağlamak ülkeyi yönetenlerin görevidir” ifadelerine yer verdi.

“İKTİDAR HER KOŞULDA TERCİHİNİ İŞVERENLERİ KORUMAK YÖNÜNDE YAPMAKTADIR”

“Mesele tercih meselesidir” diyen Çerkezoğlu, “EYT sorununun çözümü için 2 milyar TL civarında ödemeyi çok gören iktidar, 2010-2020 arasında bütçeden işverenlere sadece SGK prim desteği için 154 milyar TL'yi aşkın kaynak aktarılmıştır. İktidar her koşulda tercihini işverenleri korumak yönünde yapmaktadır” açıklamasında bulundu.

“MECLİS'E SUNULAN TORBA YASA TEKLİFİ İLE İŞVERENLERE BOL KEPÇE TEŞVİK GETİRİLİRKEN…”

Çerkezoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “AKP tarafından 16 Ekim 2020'de Meclis'e sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” de işverenden yana politik tercihlerin bir yansımasıdır. Meclis'e sunulan yeni torba yasa teklifi işverenlere bol kepçe teşvik ve vergi indirimi olanağı getirirken, işçi sınıfının payına daha fazla güvencesizlik düşmektedir.”

“25 YAŞ ALTI VE 50 YAŞ ÜSTÜ İŞÇİLERİN HAKLARINI GASP ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Hükümet EYT sorununu çözmek yerine EYT'liler için başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere yani hak kayıplarına yol açacak bir düzenlemeyi gündeme getiriyor” ifadelerini de kullanan Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatını ortadan kaldırmak için bu niyeti türlü türlü ambalajlara soktular. ‘Fon' dediler, ‘Bireysel Emeklilik Sistemi'ne entegre edeceğiz' dediler ancak yine de işçi sınıfına bu acı ilacı yutturamadılar. Bu kez de işçi sınıfını yaşa bölerek 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİN KORUNMASI GEREKİRKEN AYRIMCILIĞA MARUZ KALMASI VİCDANSIZLIKTIR”

Çerkezoğlu, iktidara seslenerek, “Ne çocuklarımızın emanetinin ne de geleceğimizin gasp edilmesine sessiz kalmayız. Genç ve ileri yaştaki işçilerin korunması gerekirken ayrımcılığa maruz bırakılması haksızlıktır, hukuksuzluktur, vicdansızlıktır” dedi.

“EYT'LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR”

Çerkezoğlu, “insan onuruna yakışır bir emeklilik” için acil taleplerini şu şekilde sıraladı:

Emekli ve hak sahiplerinin aylık ve gelirleri yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli, alt sınır asgari ücret olmalıdır.

Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasının önündeki engeller kaldırılmalı

Emeklilere toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır.

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunları çözülmelidir.

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