Ezan sistemi yerine bahçe peyzajı

Salgın sonrası birçok kurum acil olmayan ihalelerini ertelerken Diyanet bahçe peyzajı ihalesi yaptı. Camilerdeki hoparlörlerden şarkı çalınmasıyla birlikte ‘'Sistem açıkları” da gündeme gelen ve 30 yıldır merkezi ezan sistemini yenilemeyen Diyanet, son üç ayda bahçe peyzajı yaptırdı, İftar ve sahur programları için canlı yayın hizmeti satın aldı, cep kitapları bastırdı ve tüm bu ihalelere, toplam 9 milyon 975 bin TL ödedi.

Diyanet, 22 Nisan'da imzaladığı sözleşme ile Merkez Hizmet Binası Kampüs Alanı ve Ahmet Hamdi Akseki Camii bahçesinin bakımı, bitki sulama ve peyzaj hizmeti aldı. Bedeli 203 bin TL oldu.

Kitap setleri için 14 Nisan'da ihaleye çıkıldı. Basım bedeli 8 milyon 872 bin TL oldu. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilen iftar ve sahur canlı yayın programı da satın alındı. 493 bin TL ödendi.