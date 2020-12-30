Fabrika alev alev yandı, işçiler hayatları pahasına keresteleri kurtarmaya çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Mahallesi’ndeki bir kereste ve pelet (Sıkıştırılmış talaştan oluşan soba ve şömine yakıtı) fabrikasında çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen ve bu akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yangında yaklaşık 2 bin metrekare alana yayılan kereste atölyesi ile pelet fabrikasının depolarının bulunduğu alanda alevler hızla büyüdü.

Üç mobilya fabrikasının yan yana olduğu alanda yaklaşık 60 işçi ile sekiz itfaiye aracı 4 iş makinası alevlerin içine kadar yangına müdahale ederek tonlarca keresteyi kurtarmaya çalıştı.

ÜÇ İŞÇİ YARALANDI İKİ İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Keresteleri kurtarmak isteyen üç işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı, keresteleri taşıyan iş makinasındaki kerestelerin aniden tutuşması ile operatörler ölümden döndü. Gürece Mahallesi’nde kabus yaşatan yangına çok sayıda vatandaşda yardım etti.

“FACİA ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ”

Bodrum- Turgutreis karayolu kontrollü olarak trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangına müdahale eden ustalardan evli ve iki çocuk babası Necdet Kilisli “Alevler birden atölye tarafından başladı, sonra talaşlar tutuştu, işçiler yangın tüpleri ile müdahale etti ama önlenemedi her yerde yangıcı madde olması nedeniyle bütün atölye ve fabrika kül oldu, canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Yandaki kereste fabrikalarıda ürünlerini iş makinalarının yardımı ile kurtarabildi. Facia çok daha büyük olabilirdi” dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin fabrika alanı içerisinde üç katlı eve sıçraması üzerine evde yaşayanlar tahliye edildi. 56 yaşındaki Ahmet Karataşlı’ya ait olduğu belirtelen yangında yaklaşık 5 milyon TL’lik maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Yaklaşık üç saatte kontrol altına alınabilen yangında iki ev zarar gördü. Atölye, kereste ve pelet fabrikası tamamen yanarak kül oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.