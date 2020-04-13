Fabrika kapatıldı, 2 köy karantinaya alındı

Besni Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında görev yapan S.A., cuma günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. S.A.’nın hastanede corona virüsü belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, S.A.’nın çalıştığı tekstil fabrikasının geçici olarak kapatılmasına ve burada çalışanların karantinaya alınmasına karar verdi.





Karar üzerine kapatılan fabrika çalışanlarından 37’sinin yaşadığı Gedikli ve Aşağı Karakuyu köyleri karantinaya alındı. Her iki köyün giriş ve çıkışı ulaşıma kapatılırken, köylerde denetimleri artırıldı. Fabrika çalışanı diğer 62 kişi ise Besni ilçe merkezindeki evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. (DHA)

