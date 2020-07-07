Fabrika sahibi konuştu, belediye ‘Külliyen yalan’ dedi

Hendek’te 7 kişinin öldüğü, 126 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun yerel basına konuştu. Sakarya’da yerel bir gazeteye açıklamalarda bulunan Coşkun, patlama sonucu yerle bir olan fabrikanın Avrupa standartlarında olduğunu iddia etti.

“ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA MÜSİAD GERÇEKLEŞTİRDİ”

Patlamanın hemen ardından düzenlenen ve tartışmalara yol açan yemekli toplantıyla ilgili de konuşan Yaşar Coşkun, yemek organizasyonunda kendisinin yer almadığını belirtti. Coşkun, toplantıyı ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın organize ettiğini belirtti.

“Hendek'te gerçekleşen olay moral yemeği değildi, herkes bunu çok yanlış anladı” diyen Coşkun, şunları kaydetti:

* O yemekte ben yoktum zaten. Ben gelmişim gibi konuşuluyor, ama yoktum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ı görevlendirdi ve patlamadan bir saat sonra yanıma geldi.

* Patlamadan sonra destek için 30'un üzerinde MÜSİAD şube başkanımız geldi. Şube başkanlarımız içeri yanıma alınmadı.

* Genel Başkanımız, gelen şube başkanlarımızla toplantı yapmak istedi. Toplantıyı MÜSİAD'ta yapacaktık, ama uzak olduğu için Hendek Bayraktepe'yi ayarladı belediye başkanımız. Bayraktepe'de toplantı yapıldı, yemek değil.

“GÖREV DAĞILIMI YAPILDI”

Toplantının detayları hakkında da konuşan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Toplantının amacı görev dağılımı yapmaktı. ‘Yaralar nasıl sarılır, ailelere nasıl destek olunur, vefat edenlerin cenazesine kimler katılacak?' bunun için toplantı yapıldı. Ama maalesef farklı zihniyetteki kişiler ‘Yemek' dediler.

* Bizim Bursa şubemiz, sosyal medyada Sakarya'ya destek amaçlı Hendek'teyiz diye bir paylaşımda bulunmuş. Paylaşılan fotoğraf çarpıtılmış. Burada tek amaç, şube başkanlarımız ile birlikte toplanarak neler yapabilirizi konuşmaktı.

BELEDİYE: KÜLLİYEN YALAN

Fabrika sahibi ve MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun sözlerine Hendek Belediyesi’nden sert bir yalanlama geldi. “O yemekle ilgili hiç bir alakamız ve bilgimiz yok” başlıklı açıklamada Yaşar Coşkun’un kullandığı ifadeler ‘Külliyen yalandır’ sözlerine yer verildi.

Belediyenin açıklamasında kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu yemekle ilgili “Başkanımızın hiçbir alakası ve bilgisi yokken heyetin tesiste ağırlandığı ve toplantı için Bayraktepe'ye yönlendirildikleri iddiası gündem saptırmak, eleştirilere bizleri de ortak etmek amacıyla kurgulanmış oyundur.” ifadelerine yer verildi.

Hendek Belediyesi’nin yaptığı açıklama:

* 7 vatandaşımızın can verdiği, 126 vatandaşımızın ise yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasından sonra Belediyemiz iştiraki TÜRKAY A.Ş. tarafından işletilen Bayraktepe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen akşam yemeği ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

* Fabrikanın sahibi olan MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun'un basına yansıyan açıklamaları ve bazı çevrelerin, Bayraktepe'deki bu toplantıyı Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu organize ettiği yönündeki söylemleri külliyen yalandır.

* Başkanımız, patlamanın yaşandığı andan itibaren saatlerce olay yerinde çalışmalarını sürdürmüş, işçilerin kurtarılması ve onların acılı aileleri dışında hiçbir konuyla ilgilenecek vakti dahi olmadığı gibi, hiçbir MÜSİAD temsilcisiyle görüşmesi olmamıştır.

* Kara gün olarak hafızalarımıza kazınan acı dolu bu günde, patlama bölgesindeki vatandaşlarımızın canından başka hiçbir şey düşünmezken; MÜSİAD Başkanlarının buluştuğu yemeğin Başkanımız tarafından uygun görüldüğü yönündeki açıklamalar yalan ve iftiradır.

“AMAÇ ELEŞTİRİLERE BİZİ DE ORTAK ETMEK”

* Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu yemekle ilgili Başkanımızın hiçbir alakası ve bilgisi yokken heyetin tesiste ağırlandıkları ve toplantı için Bayraktepe'ye yönlendirildikleri iddiası gündem saptırmak, eleştirilere bizleri de ortak etmek amacıyla kurgulanmış oyundur.

* Bayraktepe Sosyal Tesisleri, halka açık bir ticarethane olduğu gibi buraya gelen misafirlerin kim ya da kimler olduğu, ne amaçla toplandıkları konusunda bilgi sahibi değiliz.

* Ayrıca Hendek Bayraktepe Derneği Başkanı olan MÜSİAD Sakarya İl Başkan Yardımcısı Özcan Nalbant tarafından düzenlenen bu yemek nedeniyle tesisimize 3 bin lira, yine Özcan Nalbant tarafından ödenmiştir.

* Yüzlerce ailenin gözyaşı döktüğü, evlere ateşin düştüğü bu acı olayın yaşandığı, nefes almakta bile zorlandığımız ve kendimizi bile unuttuğumuz o anlarda; böyle bir girişimde bulunmamızın mümkün olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz”.