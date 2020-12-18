‘Fabrika sahiplerinin güvendiği dallar kesilsin’

Geçtiğimiz salı günü yaşanan çevre katliamının ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ve çevre komisyonu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Önceki gün atık havuzu yıkılarak tonlarca zehirli atığın çevreye yayılmasına neden olan Doğuş Prina Fabrikası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

SON YILLARIN EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKETİ

Doğuş Prina Fabrikası'na ait kara su havuzunun patlamasıyla birlikte Ayvalık'ta son yıllarda görülen en büyük çevre felaketinin yaşandığını vurgulayan Ergin, “Zeytinin kara suyunun toplandığı havuz duvarlarının yıkılması sonrasında bu korkunç zehirli atıklar tüm çevreye yayıldı. Şu an bu yayılma Nikita Deresi aracılığıyla Sarımsaklı plajlarına, doğa harikası Badavut'a kadar ulaşacak, plajlarımızın da kirlenmesine neden olacak” dedi.

FABRİKA YASAL SINIRI DOKUZ KAT AŞIYOR

Ekolojinin kaldırabileceği sınırların aşılması durumunda doğanın kirlendiğini vurgulayan Ergin, “Bu fabrika bulunduğu yanlış bir yere kurulmuş. Hakim rüzgarların yönünde, Ayvalık'ın sırtında var olan bir fabrika. En ufak bir hakim rüzgarda bunun dumanı, kokusu, pisliği Ayvalık kentinin üzerine kabus gibi çöküyor. Biz Ayvalıklılar olarak zeytinyağı, pirina kokusuna alışmış insanlarız bunda hiçbir sıkıntımız yok. Bizim isyanımız fabrikanın Ayvalık'a verdiği çevresel zarar. En önemlisi, bu fabrika kapasitenin çok üstünde çalışıyor. İşletmedeki durum yasal sınırın birazcık aşılması falan değil, sekiz hatta dokuz katına çıkılıyor, biz buna isyan ediyoruz” açıklamasında bulundu.

FABRİKA SAHİPLERİNİN GÜVENDİĞİ DALLAR KESİLSİN

Doğa tahribatına karşı uzun zamandır mücadele ettiklerini belirten Ergin, son felaketin göz göre göre geldiğini söyledi. Halkı temsil eden Ayvalık Belediyesi olarak fabrikanın çevre işletme izninin iptali talebi ile hukuk mücadelesi başlattıklarını hatırlatan Ergin, “2 Haziran 2020 tarihinde Doğuş Prina Fabrikası ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Çok ciddi bir dosyayla davamızı açtık Ayvalık'a verdiği zararları mahkemeye sunduk. 5 Haziran günü Ayvalık'ın çevreye duyarlı insanlarıyla o firmanın kapısının önünde miting yaptık” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslenen Ergin, “Bu fabrika artık disiplin altına alınsın” dedi. Ergin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ayvalık lehine karar vermesini ve fabrika sahiplerinin güvendiği dalların kesilmesi gerektiğini dile getirdi.