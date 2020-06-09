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Fabrikada corona alarmı! 26 işçide tespit edildi

Gaziantep'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

18:28 -
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Fabrikada corona alarmı! 26 işçide tespit edildi

Gaziantep 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde faailiyet gösteren makarna fabrikasında bir işçi, rahatsızlanınca hastaneye gitti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İşçiye şüphe üzerine yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin tamamına test yapıldı.

25 işçide de corona virüsü olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

14 EV KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Gaziantep'in Araban ilçesinde gittiği hastanede şüphe üzerine corona virüsü testi yapılan 2 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Virüs tespit edilen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bu kişilerin temas kurduğu kişilerin de yaşadığı toplam 14 evde karantina uygulaması başlatıldı. (DHA/İHA)

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Son güncelleme: 18:30 09.06.2020
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