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Fabrikada corona alarmı! Çalışanlar karantinaya alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde corona virüsü (Covid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti. İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında corona vakaları görülmesi nedeniyle çalışanlar da 14 gün süre ile karantina altına alındı.

22:15 -
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Fabrikada corona alarmı! Çalışanlar karantinaya alındı

Corona virüsünün (Covid-19) ülkemizde görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararların sıkı bir şekilde uygulanan Kula'da, ilk vaka 95 günlük süre sonunda görülmüştü.

İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından başlatılan filyasyon çalışmaları ile salgının yayılımı önlenmiş, pozitif vakalar ve bunlarla temaslı olduğu tespit edilen vatandaşlar 14 günlük süre ile karantinaya alınmış ve salgının yayılımı önlenmişti.

FABRİKA ÇALIŞANLARI KARANTİNADA

Son günlerde ilçe genelinde artan pozitif vakalar ile ilgili de gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bir tekstil fabrikasında çıkan ve gün geçtikçe artan vaka sayılarının ardından salgının yayılımı önlemek amacıyla önemli kararlar alındı.

Alınan kararlar gereğince vaka sayısının arttığı fabrikanın çalışmasına 14 günlük süre ile ara verilmesine karar verilirken, filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile fabrikada çalışan personellerin 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi. (İHA)

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