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Fabrikada corona paniği! Sayı her geçen gün artıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, corona virüsü testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi. Öte yandan işçilerin ailelerinden 2 kişinin de testinin pozitif çıktığı belirtildi.

22:25 -
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Fabrikada corona paniği! Sayı her geçen gün artıyor

Alaplı’da faaliyet gösteren iplik fabrikasında 21 Mayıs günü, 3 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından üretime 1 Haziran’a kadar ara verildi.

Filyasyon çalışması kapsamında diğer işçi ve işçilerin ailelerinden 96 kişiye test yapıldı. Çalışmalar kapsamında 8 işçi de daha coronavirüs tespit edildi.

TAKİBE ALINDILAR

İşçilerin ailelerinden 2 kişinin de corona virüsü testi pozitif çıktı. Toplam 13 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 13 kişinin temas ettiği vatandaşların da evlerinde izole edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. İHA

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