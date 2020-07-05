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Fabrikadaki patlamayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamayla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 4'e çıktı.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:44 -
Haberler Gündem
Fabrikadaki patlamayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşanan patlama olayının ardından yapılan incelemeler sonrasında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla bir gözaltı kararı daha alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 4’e yükselmiş oldu.

SORUMLU MÜDÜR VE USTABAŞILARINA EK GÖZALTI

Aynı zamanda geçtiğimiz gün fabrikanın sorumlu müdürü ve iki usta başı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verildi.

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Sakarya
Son güncelleme: 20:04 05.07.2020
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