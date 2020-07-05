Fabrikadaki patlamayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşanan patlama olayının ardından yapılan incelemeler sonrasında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla bir gözaltı kararı daha alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 4’e yükselmiş oldu.

SORUMLU MÜDÜR VE USTABAŞILARINA EK GÖZALTI

Aynı zamanda geçtiğimiz gün fabrikanın sorumlu müdürü ve iki usta başı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verildi.

İLGİLİ HABER Sakarya'daki patlamada yürekleri sızlatan detay!