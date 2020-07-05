Fabrikanın içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının içi ve çevresinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dört kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın üçüncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.

Arama-tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan, patlama sonrası bazı vatandaşların kaçtığı güzergahlarda kanlı eşyalar görülürken, fabrika yakınlarında bulunan bir barakanın ise patlamanın etkisiyle dağıldığı görüldü. (İHA)