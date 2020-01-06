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Fabrikaya kadar getirdiği yük sonu oldu! Feci şekilde can verdi

İstanbul Arnavutköy'de,  kamyon kasasındaki kumaş balyaları üzerine devrilen nakliyeci Hasan Kütük feci şekilde hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

10:35 -
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Olay, önceki gün İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan Kütük (56), fabrikada boşaltmak üzere bir kamyon kumaş getirdi.

Hasan Kütük, kumaş balyaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye başladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen Hasan Kütük’ün üzerine bir anda kumaş balyaları devrildi. Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar, Hasan Kütük’ün yardımına koşarak kumaş balyalarının altından çıkardı

Hastanede kaldırılan Kütük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balyaların altında kalan Hasan Kütük’ün yardımına fabrika işçileri koştu. Foto: İHA

OLAY ANI KAMERADA

Kumaş balyalarının devrilme anı fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Hasan Kütük’ün brandaların iplerini çözerek kamyonun etrafında yürümesi, kumaş balyalarının üzerine devrilmesi ve etraftakilerin onu balyaların arasından çıkarıp götürmeleri yer alıyor. (DHA)

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