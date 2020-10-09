Facebook soğan fotoğrafını müstehcen saydı

Facebook’un çıplaklık içeriklerini elemek için kullandığı yapay zeka soğan fotoğrafını cinsel öğe olarak kabul etti ve kaldırdı. Facebook Kanada'dan Meg Sinclair “Çıplaklığı uygulamalarımızdan uzak tutmak için otomatik teknoloji kullanıyoruz.” açıklamasında bulundu ve sistemin soğanı çıplaklık olarak algılamasından dolayı özür diledi.

DAHA ÖNCE AMERİKAN BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİNİ KALDIRMIŞTI

Facebook’un yapay zekası daha önce nefret ifadeleri barındırdığı gerekçesiyle Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden alıntılar içeren bir gönderiyi kaldırmıştı.