Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Facebook soğan fotoğrafını müstehcen saydı

Kanada, Newfoundland’daki bir bahçe merkezi Facebook’tan soğan tohumları için yüklediği ve bazı soğanların fotoğrafını içeren bir reklamla ilgili bildirim aldı. Facebook soğan fotoğrafını “açıkça cinsel konumlandırmaya sahip ürünler” olarak belirledi ve sistemden sildi.

17:36 -
Haberler Gündem
Facebook soğan fotoğrafını müstehcen saydı

Facebook’un çıplaklık içeriklerini elemek için kullandığı yapay zeka soğan fotoğrafını cinsel öğe olarak kabul etti ve kaldırdı. Facebook Kanada'dan Meg Sinclair “Çıplaklığı uygulamalarımızdan uzak tutmak için otomatik teknoloji kullanıyoruz.” açıklamasında bulundu ve sistemin soğanı çıplaklık olarak algılamasından dolayı özür diledi.

DAHA ÖNCE AMERİKAN BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİNİ KALDIRMIŞTI

Facebook’un yapay zekası daha önce nefret ifadeleri barındırdığı gerekçesiyle Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden alıntılar içeren bir gönderiyi kaldırmıştı.

İlginizi ÇekebilirFacebook'a 'Instagram bizi kameradan izliyor' suçlaması!Facebook'a 'Instagram bizi kameradan izliyor' suçlaması!
dava Facebook Instagram Kanada sosyal medya Teknoloji yapay zeka
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more