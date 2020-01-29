Facebook’taki fotoğraftan parmak izini buldular

İnterpol’e üye ülkelere eğitim verme hakkı kazanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi, yapılan anlaşma ile polislere, “Adli Tıp” “Kriminalistik ve Olay Yeri İncelemeleri” konusunda eğitim verecek.

Söz konusu programın tanıtımı için üniversitede düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu derslerde, özellikle olay yerine ilk giden ve olay yeri uzmanı olmayan polisin, neye dikkat etmesi gerektiğinin anlatıldığını belirtti. Kan lekesinden, sigara izmaritine; ısırılmış bir elmadan, kurşuna kadar tüm delillerin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalfoğlu, hedeflerinin 194 yabancı ülke polisine eğitim vermek olduğunu söyledi.

FACEBOOK’TAN PARMAK İZİ

Söz konusu programın tanıtımına katılan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da polis teşkilatının suçla mücadelede teknolojik gelişmeleri nasıl kullandıklarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, uyuşturucu özendiren bir şüphelinin, Facebook üzerindeki yaptığı bir fotoğraf paylaşımdaki parmak izinden tespit edildiğini söyledi. Çalışkan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermezken, şüphelinin Narkotik Şube Müdürlüğü sanal devriye timi tarafından belirlendiği öğrenildi. İddiaya göre, elinde sigara şeklinde esrar bulunan ve yüzü görünmeyen şüphelinin tespiti polisin dikkati ve çabası sayesinde ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri, şüphelinin eli içe dönük olan fotoğrafını yaklaştırdı. Büyütülen fotoğraftan birkaç kesit alındı. Alınan kesitlerdeki parmak izi fotoğraflarının kalitesi özel bir programla iyileştirildi. Fotoğraf, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan eşleşmede kimliği ortaya çıkarılan şüphelinin yurtdışında yaşadığı belirtildi.