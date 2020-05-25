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Faciadan 4 ay sonra ortaya çıktı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat’ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı. 2 araç ise halen kar altında bulunuyor.

09:02 -
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Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4 ay sonra ortaya çıktığı görüldü.

Foto: İHA / Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç.

Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi. (İHA)

 

4-5 ŞUBAT FELAKETLERİ
Van Bahçesaray yolunda 4 Şubat'ta bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. 8 kişinin de yaralı olarak bulunduğu çığ felaketinde karlar altında kalan 2 kişiyi bulmak için AFAD, UMKE, itfaye ve jandarma ekiplerinden oluşan 350 kişi tekrar bölgeye gitmişti. Çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerinin üzerine 5 Şubat'ta ikinci bir çığ düşmüş, çoğu asker 36 kişi yaşamını yitirmişti. Peş peşe yaşanan iki facia sonrası 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi yaralanmıştı.

 

Son güncelleme: 09:16 25.05.2020
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