Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki söz konusu vakıf arazisine izinsiz bir şekilde yaptırdığı öne sürülen yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesini yıktı.

CHP’liler, Altun'un aynı gün Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak araziyi kiraladığını iddia etti.

CHP’Lİ ÜYELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU: DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi

*Boğaziçi Kanunun amir hükmüne rağmen en üst düzeydeki bir kamu görevlisi olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, yetkili kurumlara hiçbir şekilde başvuru yapılmadan ve gerekli izinler alınmadan, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bir Vakfa ait arazi üzerinde kaçak imalat yapılmıştır.

*2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı suç teşkil eden eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları için haklarında iddianame düzenlenerek dava açılmasına ve açılacak davaya müdahil olunacağından iddianame ve Mahkeme bilgilerinin tarafımıza bildirilmesine karar verilmesini talep ederim.

Ayrıca Altun’un Boğaziçi Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezalandırılması talep edildi.

KAFTANCIOĞLU: DEVLETİN NÜFUZUNU KULLANDIĞI GÖRÜLÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

*Sayın Altun'un bu olayda üst düzey bir kamu görevlisi olarak devletin nüfuzunu kullandığı görülüyor. Kendisi önce koruma statüsündeki bir vakıf arazini kaçak, izinsiz yapılaşmaya açıyor sonra da yakalandığı gün o araziyi kiralıyor.

*Kaçak iş yapmak zaten tek başına suç iken yakalanınca kiralamak da dolandırıcılık suçudur. İBB ekipleri 13 Nisan'da Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nün oluruyla kaçak yapılaşmaya müdahale ediyor ve ne tesadüf ki 13 Nisan'da söz konusu arazi Altun'a kiralanıyor.

*Cumhuriyet Halk Partisi olarak göz göre göre hukuku ayaklar altına alarak iş ve işlemler yapan Altun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkiye, ölümcül bir salgınla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın kaçak işler peşinde koşması ve üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez.

*Cumhuriyet Halk Partisi İBB meclis grubu olarak gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunun takipçisi olacağız. O mahallede insanlar evlerine izinsiz çivi çakamazken birileri gelip keyfine göre yapılar yapamaz.