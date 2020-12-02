Fahrettin Altun’un evini fotoğrafladı, 5 yıl hapsi isteniyor

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine ait kaçak olduğu iddia eklentilerin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtildi. Kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiğinin kaydedildiği iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın bölgeden ayrıldığı anlatıldı.

CHP İL BAŞKANI’NA BİLDİRDİM

İddianamede Özçağdaş'ın ifadesinde hukuka aykırı şekilde inşa edildiğinden bahisle belediye tarafından ortadan kaldırılan yapıların tekrar inşa edilip edilmediğini kontrol etmek için bölgeye geldiğini söylediği belirtildi. Yeniden bir yapılanma olmadığını görünce alanın fotoğraflarını çektiğini ve CHP İstanbul İl Başkanı'na bildirip bölgeden ayrıldığını söylediği aktarıldı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğu için bölgeyi kontrol etme sorumluluğu bulunduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Anayasa'nın 20. ve 21. maddelerinde herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğuna, kimsenin özel hayatına ve konutuna dokunulmayacağına hükmedildiğini kaydeden savcılık, Suat Özçağdaş'ın eylemine gerekçe olarak öne sürdüğü siyasi görev ve sorumluluğunun ise bu istisnai şartlar arasında yer almadığını kaydetti. İddianamede, bir kimsenin ailesiyle beraber yaşadığı alanın görüntülerini kayda alma hakkı sağlamayacağı, soruşturmaya konu eylemin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Savcılık Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan” 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.