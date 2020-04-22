Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma

Edinilen bilgiye, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün saat 12.50 sıralarında, Altun’un Üsküdar’daki ‘daimi koruma’ altındaki konutunun önüne bir araçla geldi.

Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin “bekle” uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak. (DHA)