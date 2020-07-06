Fahrettin Koca’dan ‘dünü bile arar hale geliriz’ uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, paylaştığı mesajda, “Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA’NIN PAYLAŞIMI:

‘SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?’

Vatandaşlara uyarılar yapmaya devam eden Koca, ‘Salgına karşı kaç kişiyiz?’ diye sorarak herkesi coronaya karşı mücadeleye davet etti:

Mesajımızın ulaştığı herkes, bugün dışarıda maskesini takıyor, mesafe kuralına uymak için çaba gösteriyor mu? Salgına karşı kaç kişiyiz?

AKŞAM SAATLERİNDE DE UYARMIŞTI

Akşam saatlerinde de bir mesaj paylaşan Koca, ”Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz” demişti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de son 24 saatte bin 148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.