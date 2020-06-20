Fahrettin Koca’dan LGS mesajı: Saat 13.00 gibi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, “Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin.” paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ”Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.