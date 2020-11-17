Farklı çıkan corona testleri işinden etti

Bursa'da bir firmada servis şoförlüğü yapan İbrahim Oktay’dan korona virüsü testi yaptırması istendi. Şirketin anlaştığı özel bir hastane tarafından Oktay'a Covid-19 testi yapıldı. Testin akşamına hastane tarafından aranarak sonucun pozitif olduğunun bildirilmesinden birkaç saat sonra çalıştığı şirketin işine son verdiğini öğrendi.

HEMŞİREDEN ŞAŞIRTAN YANIT

Kendisinde herhangi bir bulgunun olmadığını ve bu sonucun doğru olmayabileceği üzerine ertesi sabah Bursa Şehir Hastanesi'nin yolunu tutan Oktay, akciğer tomografisi ve diğer testlerini burada yaptırdı ve sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Özel hastanede testi yapan hemşireye durumu anlatan ve işsiz kaldığını whatsapp üzerinden söyleyen Oktay'ın aldığı cevap ise, “Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar” oldu. Oktay, “Testimin negatif olduğuna mı sevineyim, işsiz kaldığım için üzüleyim mi” diye kendine soruyor.

“KIZIMLA KAPININ ARKASINDAN ĞALAYARAK KONUŞTUM”

Özel hastanede yaptırdığı testle hayatının şokunu yaşayan ve işinden olan İbrahim Oktay, “Kızım kapının ardından gözyaşı döktü ve ‘Anne, babam korona virüsünden mi ölecek' diye sordu. Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor” dedi.

İlk testinin pozitif olduğunu duyunca eşinin ve çocuğunun ağlamaya başladığını söyleyen Oktay, “Evin içinde kendimi hemen izole etmeye başladım. Çocuğumla kapının arkasından ağlayarak konuşmaya başladım. Bende bir şey olmamasından şüphelendim ve o yüzden Bursa Şehir Hastanesine gitme ihtiyacı duydum. Bende herhangi bir semptom yoktu. Kronik hastalıklarım olmasına rağmen burada yapılan testlerimin tamamı temiz çıktı. Şimdi burada sevineyim mi? Üzüleyim mi? Sevinmek tabiî ki daha iyi bir şey ama işimi de kaybettim” ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıkları olduğu için malulen emekli olduğunu, ek olarak servis şoförlüğü yapmak durumunda olduğunu kaydeden Oktay, “Allah bu durumu düşmanımın başına vermesin” şeklinde konuştu. (İHA)