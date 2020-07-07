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Fatih Altaylı da o detaya dikkat çekti: Yazarken bile gülüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini darbecilere bildirmekle suçlanan 3 yaverin tahliye edilmesini bugünkü köşesine taşıyan Fatih Altaylı, SÖZCÜ davasını hatırlattı. Altaylı, "Sonra bu ülkede adaletten bahsediyorsunuz. Temsilde veya başka yerde. Yazarken bile gülüyorum" ifadelerini kullandı.

15:30 -
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Fatih Altaylı da o detaya dikkat çekti: Yazarken bile gülüyorum

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otelin yerini darbecilere bildirmekle suçlanan ve haklarında 20 yıl hapis cezası istenen yarbay rütbesindeki 3 Cumhurbaşkanlığı yaveri tahliye edildi.

“SONRA BU ÜLKEDE ADALETTEN BAHSEDİYORSUNUZ”

Konuyu bugünkü köşe yazısına taşıyan Fatih Altaylı SÖZCÜ davasına atıfta bulundu. Altaylı yazsında şu ifadelere yer verdi:

* 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu darbecilere bilgi olarak aktaran “Yaverler” tahliye edildiler.

* Buna karşın, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te tatil yaptığını haberleştiren Sözcü ve yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya FETÖ'den dava…

* Sonra bu ülkede adaletten bahsediyorsunuz. Temsilde veya başka yerde. Yazarken bile gülüyorum.

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