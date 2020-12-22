“Fatih Belediyesi’nde müdürler sınavsız atandı”

Sayıştay, AKP'li Fatih Belediyesi'nde yapılan atamalarla ilgili bir dizi usulsüzlük belirledi. 2019 yılında yapılan denetime ilişkin hazırlanan rapora göre özel kalem müdürü olarak atanan kişilerden bazıları müdürlük kadrolarına sınavsız atandı ve bu şekilde özel kalem müdürlüğü kadrosu müdürlük kadrolarına sınavsız geçişin bir yolu olarak kullanıldı.

Müdür yardımcısı olarak görev yapan H.D'nin 12 Temmuz 2013'de Özel Kalem Müdürlüğüne atandıktan sonra 17 Eylül 2013 tarihinde Mali Hizmetler Müdürü olarak atandığı ve sınav şartını sağlamadığı belirlendi. Mühendis olarak görev yapan C.K'nin 14 Ocak 2019 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atandıktan sonra 6 Şubat 2019'da yani bir ay bile dolmadan Emlak ve İstimlak Müdürü olarak atandığı, mevzuatta belirtilen alt görevlerde çalışmasının olmadığı ve sınav şartını sağlamadığı tespit edildi.

Mühendis olarak görev yapan S.Y'nin 6 Mart 2019 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atandıktan günler sonra 20 Mart 2019 tarihinde Fen İşleri Müdürü olarak atandığı ve sınav şartını sağlamadığı kaydedildi. Mühendis olarak görev yapan Y.U'nun 7 Şubat 2019 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atandıktan sonra 1 Mart 2019'da İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atandığı ve sınav şartını sağlamadığı görüldü. Belediye verdiği yanıtta; 2020 yılında mevzuata uygun işlem yapılacağını bildirdi.

ÖĞRENİM DURUMU UYARISI

Sayıştay raporunda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, öngörülen sınav şartı ile öğrenim durumunu sağlamayan personel atandığını da belirledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nün 2018-2019 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu ancak öğrenim şartını ve ilgili tarihler arasında 6 aydan az çalışarak süre koşulunu karşılamadığı kaydedildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü'nün ise 2004 yılında başkan yardımcılığında 6 aydan fazla çalıştığı ancak “fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartını taşımadığı tespit edildi.

Rapor ile görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi müdür, şef gibi kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığı da ortaya çıktı. Belediyede programcı kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan iki personelin mevzuatta belirtilen asgari yabancı dil şartını sağlamadığı da belirlendi. Zabıta Müdürlüğü kadrosuna da mevzuatta öngörülen sınav şartını sağlamayan personel atandı.

KİRALIK ARAÇ İHALESİNE, PİKNİK ORGANİZASYONU DAHİL EDİLDİ

Sayıştay raporunda belediyenin düzenlediği bazı ihalelerle ilgili de usulsüzlükler belirlendi. “Araç Kiralama Hizmet Alımı” işinde, ihale kapsamında değerlendirilemeyecek işlerin de yer aldığı görüldü. Raporda; cenaze yakını nakil hizmetinde, kültür-tarih gezileri ile piknik organizasyonları hizmetinde kullanılacak, şehir içi ve şehirlerarası görevlerde gerçekleştireceği sefer sayıları ve yapacağı kilometre esas alınarak yol kat edecek otobüslerin, aynı ihale bünyesinde gösterildiği belirtildi.

Araç kiralama hizmeti bünyesinde değerlendirilemeyecek kültür-tarih gezileri ile piknik organizasyonları ve cenaze yakını nakil hizmetleri için ayrı bir ihale gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Fatih Belediyesi'nin ihale komisyonunda görev yapan encümen üyelerinin bazılarının belediye şirketi Halktaş AŞ'nin yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu şirketin belediye encümeni tarafından düzenlenen kiralama ihalelerine katıldığı tespit edildi. İhale süreçlerinde görev alan Belediye Encümen üyelerinin Halktaş AŞ yönetim kurulu üyelikleri devam ettiği sürece, belediye şirketinin bu ihalelere katılmaması gerektiği vurgulandı.