Fatih Camii’nde ‘toplu namaz kılma’ tartışması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin açık kalacağını ancak cuma ve vakit namazlarının cemaatle birlikle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından camilere bilgilendirme yazıları da asıldı ancak birçok ilde bu uygulama hiçe sayıldı.

Bunun son örneği İstanbul Fatih Camii’nde yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan tartışma sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

SAKARYA’DA DA TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde de Diyanet’in talimatına rağmen Gazi Süleyman Paşa Cami’ne giden bir grup, öğlen namazını toplu kılmak istemişti. Cami imamının cemaate ‘Lütfen camide toplu namaz kılmayalım’ uyarısına itiraz eden vatandaşlar önce imamla tartış daha sonra da birbirilerinin üzerine yürümüştü.

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