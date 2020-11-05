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Fatih gemisi sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

Güncellenme: 11:27, 05/11/2020
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Fatih gemisi sondaja başladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karadeniz´in Fatih´i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun” dedi.  (DHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Twitter
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