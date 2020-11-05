Fatih gemisi sondaja başladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, &#8220;Karadeniz´in Fatih´i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun&#8221; dedi. (DHA). aip2('pageStructure', {"pageType":"yazi","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6112700}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/fatih-gemisi-sondaja-basladi-6112700');aip2('newsArticle', {"identifier":6112700,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/fatih-gemisi-sondaja-basladi-6112700/","headline":"Fatih gemisi sondaja bau015fladu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\\u0131","Twitter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/05/iecrop/fatih-sondaj-gemisi-foto-iha_16_9_1604564812-880x495.jpg","author":"ali.inan","datePublished":"2020-11-05 11:27:04","dateModified":"2020-11-05 11:27:04","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":269}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/fatih-gemisi-sondaja-basladi-6112700/');