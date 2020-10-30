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Fatih Portakal deprem anını anlattı: Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara’da hissedildi. İzmir'de bulunan gazeteci Fatih Portakal depremin ardından yayınladığı videoda "Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım, görmedim şu ana kadar" dedi.

Güncellenme: 16:16, 30/10/2020
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Fatih Portakal deprem anını anlattı: Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım

AFAD'dan yapılan açıklamada “Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.

Depremin yerin 16.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi'ne depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 7.0.

“Olduğumuz yere çömeştik ama sallantı durmadı bir türlü. İçimden şöyle dedim ‘yaradan bitir artık şunu” diyen Portakal, “Şu anda Seferihisar’da elektrik yok” diye konuştu. Biz en yakın noktayız. Seferihisar, Urla, Sığacık, Kuşadası, Çeşme en yakın nokta” ifadelerini kullandı.

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Çeşme deprem istanbul izmir tweet Twitter Urla
Yayınlanma Tarihi:16:06,
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