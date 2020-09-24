Fatih Portakal’a bir iddianame daha!

Gazeteci Fatih Portakal 6 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Portakal hakkında suç duyurusu bulunmuştu. Suç duyurusunun üzerine soruşturma başlatan istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Portokal hakkında, “itibarın zedelenmesi” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

“YURTTAŞ KİMLİĞİMLE SORDUM”

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan davanın ilk duruşmasına Fatih Portakal ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında mesleği sorulan Portakal, “Emekliyim” dedi.

Suç konusu olan paylaşımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekalif-i Milliye kararları ardından attığını söyleyen Portakal şu ifadeleri kullandı:

* 1921’li yıllarda Tekalif-i Milliye kararlarının Cumhurbaşkanı'nın 2020 yılında söylemesi aklıma şu soruyu getirdi; ‘Acaba bir şeyler mi istenecek’. Bunu sadece bir gazeteci değil, normal bi insan da sorabilir.

* Benim sözlerimde Tekalif-i Milliye’ye atıf yapılmışsa da, herhangi mal ya da mevduata el koymadan bahsetmedim. Aklıma soru geldi, acaba dedim, bir şeyler mi istenecek. Cümlemde el koyma diye bir şey yok. İsteme kelimesi var.

* Yurttaş kimliğimle sordum. Her sözü seçerek kullanırım. O cümleyi yazarken her birini düşündüm. 2020 yılında el koyma, gündeme gelebilecek bir şey değil. Serbest piyasa ekonomisi ortada.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM VAR”

Bir banka ya da kurumla husumeti olamayacağını söyleyen Portakal, “Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleyi kuruyorsa, bir vatandaş olarak ben de bu soruyu sorabilirim. Ben gazeteciyim, yurttaşım. Anayasa’dan gelen haklarım var. İfade özgürlüğüm, düşünce özgürlüğüm var. Bunu hem bir yurttaş olarak sorguladım, hem de gazeteci olarak sorguladım” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN İDDİANAME

Savunmanın ardından mahkeme hakimi Fatih Portakal hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçundan bir iddianame hazırlandığını ve birleştirme talepli olarak mahkemeye geldiğini belirtti.

Hakim iddianamenin henüz kabul edilmediğini söyleyince Portakal'ın avukatları iddianameyi incelemek istediklerini söyledi.

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme iddianamenin incelenmesine ve kabul edilmesi halinde savunma için sanık ve avukatlarına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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