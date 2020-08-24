Son dakika! ‘Fatih Portakal istifa etti’ iddiasında yeni gelişme

FOX TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın istifa ettiği ileri sürülmüştü. Medya Radar’ın haberine göre FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk’ün tüm ikna çabalarına rağmen Portakal’ın istifasında kararlı olduğu iddia edilmişti.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştuğu belirterek iddiayı yalanladı.

İZİN BİTİŞİ DEVAM

Uğuroğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yapttı:

* İnanmayın. Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayrıldığına ilişkin haberler var.

* FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum… Kesinlikle yanlış haber.

* Fatih Portakal FOX TV’de izin bitişi görevine devam edecek.