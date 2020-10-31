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Fatih Portakal isyan etti

İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen yat yarışına tepki göstererek "Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:21, 31/10/2020
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Fatih Portakal isyan etti

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Bu nasıl duyarsızlik? Deprem oldu 26 kişi öldü, enkaz altında insanlar var. Tsunami yaşandı. Marina darmadağın oldu.

* Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni. Umarım tören partili degildir. Acı bir taraftan corona bir taraftan. Nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim’de Dolmabahçe önünde başlamıştı.

Bugün ve yarın yapılacak yarışın ardından kazanan ekibe, yarın düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası verilecek.

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