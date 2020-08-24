Fatih Portakal neden ayrıldı? Fatih Portakal kimdir? İşte biyografisi…

Fatih Portakal hakkında bir süredir iddia edilen “ayrılık” dedikoduları hakkında FOX TV ve Fatih Portakal açıklama yaparak, konuşulanları doğruladı. i. Kanal yönetiminden yapılan ‘son dakika’ duyurusuna göre; “Fatih Portakal, görevi bırakma kararı aldı ve emekli olmak istediğini” bildirdi. Fatih Portakal ise ilk açıklamasında, “ayrılma kararının kendi tercihi olduğunu” belirterek, “Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim” ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL’DAN İLK AÇIKLAMA

FOX TV'nin açıklamasının ardından twitter hesabından bir paylaşım yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı: Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum.

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

* 10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

* Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.

FOX TV AÇIKLAMA YAPTI

* 2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk Televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

* Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberlerler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ederiz.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1967, Nazilli (Aydın) doğumlu Fatih Portakal, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı, İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi için Avustralya’ya gitti. 1997’de Türkiye’ye dönen Portakal, 2005 yılına kadar Star TV’de muhabirlik yaptı. Daha sonra Kanal D’de görev alan Portakal, 2010’da Fox TV’ye geçti. 2010-2013 arasında Çalar Saat programını sunan Portakal, 2013’ten bu yana kanalın ana haber sunuculuğunu yaptı.

Armağan Toper ile evli olan Portakal’ın “Ses’siz” ve “Aklımla Dalga Geçme” adlı kitapları da bulunuyor.