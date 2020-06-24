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Fatih Portakal o iddialara yanıt vedi: Başaramadılar

Gazeteci Fatih Portakal, kendisi hakkında sosyal medyada dolaşan "FOX TV'den kovuldu" iddialarına yanıt verdi: Hâlâ başaramadılar...

13:35 -
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Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 19 Haziran Cuma akşamı, izleyenlere Eylül ayında yeniden ekranlarda olacağını açıklaması yapmış, ancak bazı çevreler tarafından ‘kovuldu’ iddiası ortaya atılmıştı.

Fatih Portakal, Twitter hesabından yayınladığı videoyla o iddialara yanıt verdi.

“DUYDUM Kİ, YİNE BİRİLERİ KOVDURMUŞ BENİ”

Portakal yaptığı açıklamada, “Yeni bir gün, yeni bir seyir… Selametle yol almaya devam… Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hâlâ başaramadılar… Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin” ifadelerine yer verdi.

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Son güncelleme: 13:44 24.06.2020
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