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Fatih Portakal’dan 1 Mayıs gözaltılarına tepki

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından 1 Mayıs gözaltılarına tepki gösterdi. Portakal, "Türkiye, demokrasinin sadece cümleler içinde var olduğu ülke" dedi.

12:30 -
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Fatih Portakal’dan 1 Mayıs gözaltılarına tepki

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Taksim’e yürümek isteyen DİSK’in yöneticilerine polis müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi gözaltına alındı.

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığım paylaşımda söz konusu gözaltılara tepki gösterdi.

Portakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TR demokrasinin sadece cümleler içinde var olduğu ülke. Tunceli’de valilik 1 mayıs pankartına tahammül edemez. Birçok işçinin calışmaya mecbur kılındığı bugün DİSK’in temsili Taksim isteği gözaltıyla sona erer. Demokrasi, güçlünün hep haklı ve ezmesi gereken bir yönetim olmasa gerek!”

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Son güncelleme: 12:32 01.05.2020
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