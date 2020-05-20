Fatih Portakal’dan CİMER’e suç duyurusu

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel verilerinin sızdırılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Yeni Asır Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

”KİMİ KİME ŞİKAYET EDİYORSAM ARTIK!”

Fatih Portakal, bu kararını Twitter hesabından duyurdu:

”Kişisel verimin sızdırılması, raporun bize verilmeden yine yandaşa ulaştırılması… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve başındaki isim Murat Kurum’a 2 gündür soruyorum. Duymazı oynuyorlar, susuyorlar. Yeniasir ve sizler hakkında #CİMER’e suç duyurusunda bulundum. Kimi, kime şikayet ediyorsam artık!”

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Fatih Portakal’ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.

Portakal, talep ettiği halde kendisine verilmeyen dosyadaki fotoğrafların yandaş medya kuruluşlarının eline geçmesi ve kişisel bilgilerinin sızdırılması ile ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterip “Devlet denilen aygıta güveni zedeliyorlar. Foto uçtuğuna göre rapor da uçar! Değil mi?” demişti.

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