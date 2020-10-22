‘Fatih’i Suriyelilere bırakmayacağız’ pankartına suç duyurusu

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), Mülteci Dernekler Federasyonu ve Hukukçular Derneği, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında “Suriyeli mültecilere karşı nefret söylemi” iddiasıyla suç duyurusu yaptı.

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukatlar, “İlay Aksoy uzun süredir nefret, ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama içeren eylemlerde bulunmaktadır. ‘Fatih'i Suriyelilere bırakmayacağız' ifadelerinin yer aldığı pankartlar astırmış ve toplumun bir arada yaşadığı ortamlarda halk arasında kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarda bulunmuştur. İnsanlar arasındaki Suriyeli-Türk ayrımını kasten körüklemektedir” ifadelerini kullandı.