Fatih’te evsizler alt geçitte yatıyor

İstanbul Fatih’te bulunan Haşim İşcan Geçidi’nin altında yatan çok sayıda evsiz kameralara yansıdı.

”BURASI BAKIMEVLERİNDEN DAHA GÜVENLİ”

Altgeçit altında kalan bir evsiz, ”Barınma evine gitmedim. Valilik bize 300 lira para veriyor. Bakımevlerinde sosyal mesafe de yok. Hepimiz dip dibeyiz. Burada daha iyi herkes belirli bir sosyal mesafede yatıyor. Bakımevlerinde 500-600 kişi kalıyor. 2 gecedir zabıta ekipleri geliyor bizi götürmek istiyor ama hiçbirimiz gitmek istemiyoruz” diye konuştu.



”DIŞARI ÇIKMAM YASAK”

20 yaş altında olduğunu belirten başka bir evsiz de, ”Benim dışarı çıkmam da yasak 20 yaş altında olduğum için. Ben de geldim burada kalıyorum” dedi. Bir başka evsiz ise ”Konuk evi ya da otel olursa giderim. Dezenfekte ediyorlar en azında oraları” şeklinde konuştu.

Haşim İşcan Geçidi’ne polislerin gelmesiyle birlikte bazı evsizler toparlanarak buradan ayrıldı. 20 yaş altı olduğu tespit edilen evsiz ise ekipler tarafından götürüldü. (DHA)