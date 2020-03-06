Fatih’te kadın cinayeti! Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Fatih ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oturan bir çocuk annesi Pınar Baykan’a ulaşamayan bankadan iş arkadaşları, polise haber verdi.

Adrese giden polis ekipleri genç kadının 3 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi ve kayınpederi gözaltına alındı.

OLAY SIRASINDA 2 YAŞINDAKİ KIZI AKRABASINDAYMIŞ

Adreste olay yeri incelemesi yapılırken, genç kadının 2 yaşındaki kızının olay esnasında bir akrabasında olduğu öğrenildi. Pınar Baykan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.