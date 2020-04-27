Fatma Şahin, doğruyu söyledi lince uğradı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, internet üzerinden yayınlanan ‘BideBunuDinle' programına katıldı ve Yavuz Oğhan ile Akif Beki'nin sorularını yanıtladı.

Şahin, gazeteci Oğhan'ın “İzleyicilerden şöyle bir soru var. FETÖ-PKK benzetmesi var CHP'li belediyeler için, bunun için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Yok, bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemlerimiz farklı olsa bile oturulur, konuşulur.

Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum” cevabını verdi. Şahin'in bu sözleri sosyal medyada iktidar yanlılarınca eleştirildi, “Yürek yemiş, ne zaman geri adım atar?” yorumları yapıldı.

Şahin önce konuşmanın tamamına bakılmasını istedi, ardından saat 01.04'te ”Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN DAHA ÖNCE DE KIZMIŞTI

Şahin'in FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına çıkması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırmıştı. Erdoğan “Tüm uyarılarımıza rağmen hâlâ, partimize ve şahsıma düşmanlık eden medya kuruluşlarında yer alma gayreti içinde olan arkadaşlarımız olduğunu görüyoruz” demişti.