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Fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte sorgulama ekranı…

Türkiye son günlerde depremlerle mücadele ediyor. Depremler sonrası ise fay hatları merak konusu oluyor. Peki fay hattı nedir, nerelerden geçiyor, evimin altından geçiyor mu? İşte MTA fay hattı sorgulama ekranı...

23:14 -
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Fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte sorgulama ekranı…

Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere Fay adı verilir. Türkiye’nin bir bölümünün deprem tehlikesi içerisinde bulunmasına neden olan fay hattının nerelerden geçtiği MTA sayfasında görüntülenebiliyor.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

FAY NEDİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

deprem Türkiye
Son güncelleme: 23:15 24.01.2020
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