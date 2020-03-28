Fazla yolcu alan minibüsçü: Bizi kurtarmaz bu şekilde

Dünya genelinde etkisi devam eden corona virüsü tehlikesine karşılık Türkiye’de de önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemler arasında toplu taşıma araçlarına binecek yolcu sayısının az olması da yer alıyor.

Yasağa İstanbul Esenyurt’ta bulunan bazı minibüsçüler uymadı. Esenyurt Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, minibüsleri Doğan Araslı bulvarı üstünde tek tek durdurarak yasal uyarılarda bulundu. Yasal uyarının üstüne yolcu alan bir minibüs şoförü, “Bu şekilde devam edemeyiz” dedi.

Kendisine sosyal mesafe kuralı hatırlatılan sürücü, “O zaman çalışmamız lazım, bizi kurtarmaz bu şekilde” dedi.

Dolu olan minibüsten inen bir yolcu ise “Esenyurt’tan gelen her minibüs 7 yolcunun üstünde geliyor. Duraklara halk yığılır bu şekilde olursa. Ek bir ödeme falan da yapılabilir minibüsçülere” diye konuştu. (İHA)