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Feci kaza sonrası can pazarı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atmasıyla aralarında çocuklarında bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

21:14 -
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Feci kaza sonrası can pazarı!

Kaza, akşam saatlerinde tarihi Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi. 12 AP 937 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada aralarında çocuklarında olduğu 1’i ağır 6 kişi Silvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken ağır yaralı kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. DHA

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