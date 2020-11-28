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Feci kazada can pazarı: 12 yaralı

Kütahya'da, işçilerin taşındığı servis otobüsü ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Halk otobüsü, çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi ile direk arasına sıkışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 22:22, 28/11/2020
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Feci kazada can pazarı: 12 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yıldırım yönetimindeki 43 H 0255 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen Hasan Bilir’in kullandığı 43 S 0194 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle halk otobüsü, işçi servisi ile elektrik direği arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. DHA

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