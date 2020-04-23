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Feci kazada can pazarı: 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis’in Mutki ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23:36 -
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Feci kazada can pazarı: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyünden sabah saatlerinde traktörle yola çıkan köylüler dönüş yolunda kaza yaptı. Traktör römorkunda yolculuk eden 20 köylü römorkun devrilmesi yola saçıldı.

4’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Meydana gelen kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan 4'ünün ciddiyetini koruduğu, 18 kişinin ise tedavilerin devam ettiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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