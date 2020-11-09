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Feci kazada üç genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Can Çalışkan (20) ile beraberinde bulunan Melahat Şahin (19) ve Sezer Karadeniz (25) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 11:05, 09/11/2020
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Feci kazada üç genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi’nde meydana geldi. Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen U.Ç.’nin (22) kullandığı 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Can Çalışkan ile beraberinde bulunan Melahat Şahin ve Sezer Karadeniz, hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Fırat Kubuz (19) ile hafifi aracın sürücüsü U.Ç. yaralandı. Yaralılar, Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Yaşamlarını yitiren 3 gencin cenazesi ise Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kazanın ardından otomobilin içinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (DHA)

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