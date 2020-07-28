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Feci olay! Baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü

Konya'da motosikletiyle hareket halindeki Mevlüt Çakır (35) ve İzzet Çakar (10) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda baba ile oğlu yaşamını yitirdi. 

23:45 -
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Feci olay! Baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü

Olay Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi’nde oturan Mevlüt Çakır, yanında oğlu İzzet Çakır ile birlikte yönetimindeki plakasız motosikletiyle Söğütözü Mahallesi’ne gitmek için yola çıktı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Mevlüt Çakır ve arkasındaki İzzet Çakır, kırsal alanda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mevlüt Çakır olay yerinde İzzet Çakır da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. DHA

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